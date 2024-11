Colón de Chivilcoy arrasó a Boca del Tigre y se prende

Colón de Chivilcoy no tuvo piedad de Boca del Tigre. Lo goleó 94 a 50 con 33 puntos de Erbel De Pietro, que se erige como indiscutible goleador del campeonato.

Este viernes Colón aguarda por Los Indios, en un partido que se las trae.

Últimos resultados

Los Indios 74 vs Argentino 70

San Martín 79 vs Estudiantes 70

Náutico 54 vs Comunicaciones 51

Boca Tigre 50 vs Colón 94

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones





Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 232

Agustín Acuña (SM) 191

Felipe Sánchez (NSP) 191

Rodrigo Bravo (NSP) 190

Sebastián Calvo (BT) 158

Federico Aldama (NSP) 154

Franco Lombardi (SM) 148

Lucas García Cano (AP) 148

Juan Bruno (ELP) 148

Michelle Castro (ELP) 146

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Bautista Arrascaete (CLI) 129

Santino Mitidieri (ELP) 129

Ammiel Márquez (SM) 126

Matías Colliard (AP) 120

Francisco Coronato (SNP) 115.