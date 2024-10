Entre semana se completó la vigesimosegunda fecha del toneo

Habían quedado pendientes dos juegos de la vigesimosegunda fecha del campeonato local de Minibásquetbol que se completaron con el viaje de Los Indios “B” a la ciudad de Lincoln. Detalle:

Resultados

Cancha Social

U13 Social 42 vs Sarmiento 18

U10 Social 20 vs Sarmiento 0

U12 Social 72 vs Sarmiento 30



Cancha El Linqueño

U10 El Linqueño 0 vs Junín 20

U12 El Linqueño 0 vs Los Indios B 20

U13 El Linqueño 66 vs Los Indios B 58

Cancha San Martín

U12 San Martín 20 vs Argentino 0

U10 San Martín 20 vs Argentino B 0

Cancha Cavul

U13 Cavul 69 vs Porteño 75

U12 Cavul A 48 vs Porteño A 64

U10 Cavul 0 vs Porteño 20

U12 Cavul B 35 vs Porteño B 33

U12 Cavul A 20 vs Porteño B 0

U12 Cavul B 0 vs Porteño A 20

Cancha Alsina

U12 Alsina 58 vs Ciclista 82

U10 Alsina 0 vs Ciclista 20

Cancha Los Indios

U13 Los Indios A 57 vs 9 de Julio 45

U12 Los Indios A 40 vs 9 de Julio 37

U10 Los Indios 30 vs 9 de Julio 54

Libre: Argentino A

Próxima fecha

Vigesimotercera (19/10)

Junín/CLI B vs Alsina

Porteño vs El Linqueño

Sarmiento vs Cavul

San Martín vs Social

9 de Julio vs Argentino B

Argentino A vs CLI A

Libre: Ciclista Juninense

Vigesimocuarta (26/10)

Argentino B vs Argentino A

Social vs 9 de Julio

Cavul vs San Martín

El Linqueño vs Sarmiento

Alsina vs Porteño

Ciclista vs Junín/CLI B

Libre: Los Indios “A”

Posiciones

U 10

Club J G P Pts

Ciclista 20 20 0 40

9 de Julio 19 15 4 34

Argentino 19 15 4 32

San Martín 19 9 10 27

Cavul 17 10 7 24

Los Indios 18 10 8 24

Porteño 16 10 6 23

Club Junín 19 9 10 22

Social Chac. 17 7 11 21

Alsina 18 1 17 13

Argentino “B” 19 4 15 13

Sarmiento 19 3 16 10

El Linqueño 18 2 16 6

U 12

Club J G P Pts

Ciclista Jun. 22 21 1 43

9 de Julio 21 16 5 37

Porteño Chac. 18 18 0 36

Sarmiento 22 13 9 35

Social (Chac.) 23 12 11 35

CAVUL Lincoln 20 13 7 33

Los Indios "B" 20 15 5 34

Alsina (L T) 22 10 12 30

Argentino 23 9 14 29

San Martín 21 6 15 26

Porteño “B” 19 7 12 23

Los Indios 22 7 15 23

Cavul "B" 19 4 15 21

Argentino "B" 20 2 18 14

El Linqueño 22 2 20 6

U 13

Club J G P Pts

Los Indios 15 15 0 30

El Linqueño 16 14 2 30

9 de Julio 16 12 4 28

Los Indios "B" 16 10 6 26

Porteño Chac. 15 10 5 25

Ciclista Jun. 16 6 10 22

San Martín 16 5 11 21

CAVUL Lincoln 15 5 10 19

Sarmiento 16 3 13 19

Argentino 15 3 12 18

Social Chac. 14 2 12 15.