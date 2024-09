Miguel Had, en la reunión de la AdC

En dos reuniones presenciales llevadas a cabo en Buenos Aires, los equipos de Liga Nacional tuvieron una importante instancia de trabajo en la previa a la temporada 2024/25 del básquet argentino. En ella estuvo presente el titular del club Ciclista Juninense, Miguel Had, donde se tomaron algunas decisiones respecto a la marcha del campeonato.

Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes y Regatas de Corrientes, encabezó la reunión, junto a Fabián Borro, presidente de FIBA Américas y Obras Sanitarias, y Gerardo Montenegro, expresidente de AdC y actual cabeza directiva de Quimsa. También estuvieron presentes por AdC Fernando Casadei (Secretario), Andrés Pelussi (Tesorero), Patricio López Isla (Protesorero); y por la Confederación Argentina de Básquet Silvia Izzo (Tesorera), Santiago Losada (Secretario) y Daniel Wolanik (Asesor Legal).

Cabe destacar, además, que la Fusión santiagueña representará al país en la Intercontinental Cup de Singapur del 11 al 15 de septiembre.

La Liga Nacional estuvo representada por Atenas (C), Ferro Carril Oeste, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto (C), Oberá (M), Obras, Olímpico (LB), Peñarol (MdP), Platense, Quimsa (SdE), Regatas (C), San Lorenzo, Unión (SF) y Zárate.

La Liga Argentina contó con la destacada concurrencia de directivos y representantes de los siguientes clubes: Atlético Pilar, Centenario (VT), Ciclista (J), San Isidro, Comunicaciones (M), Deportivo Viedma, El Talar, Gimnasia (LP), Jujuy Básquet, Lanús, La Unión (C), Montmartre, Pico FC, Quilmes (MdP), Pergamino, Racing (A), Racing (Ch), Rocamora, Salta Basket, Sportivo Suardi, Unión (MdP) y Villa Mitre (BB).

La intensa jornada de trabajo y debate incluyó las exposiciones de: Sergio Guerrero (Director de Competencias), Diego Gestal (Director de Infraestructura), Tomás Dello Staffolo (Director Audiovisual), Carlos Altamirano (Director Periodístico de Básquet Pass) y Agustín Luchtenberg (Director de Comunicación). Además, la Lic. Verónica Rindone, Directora de Recursos Humanos de la Confederación Argentina de Básquet y responsable del Instituto CAB.

Asimismo, estuvieron presentes los representantes en Argentina de Catapult, partner tecnológico de la Asociación de Clubes, quienes brindaron una disertación enfocada en video análisis y optimización de datos físicos y técnicos de los jugadores.

El objetivo de las reuniones fue analizar, de acuerdo con el trabajo de todas las áreas, el final de la pasada de temporada y trabajo en las últimas semanas de cara a la reanudación de la competencia los primeros días de octubre.

Primeras fechas

Domingo 13 de octubre

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Independiente BBC.

Lunes 14 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs Atlético Pilar.

Zona Sur A - Lanús vs La Unión de Colón.

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Colón de Santa Fe.

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Villa San Martín.

Martes 15 de octubre

Zona Sur A - Gimnasa de La Plata vs Tomás de Rocamora.

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Deportivo Viedma.

Zona Sur B - Pico FC vs Pergamino Básquet.

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Racing de Chivilcoy.

Zona Norte B - Salta Basket vs Independiente BBC.

Miércoles 16 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs El Talar.

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Provincial de Rosario.

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Barrio Parque.

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Villa San Martín.

Jueves 17 de octubre

Zona Sur A - Atlético Pilar vs Racing de Avellaneda.

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Deportivo Viedma.

Zona Norte A - Centenario de Venado Tuerto vs Barrio Parque.

Viernes 18 de octubre

Zona Sur A - Gimnasia de La Plata vs La Unión de Colón.

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca.

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Provincial de Rosario.

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Comunicaciones de Mercedes.

Zona Norte B - Independiente BBC vs Villa San Martín.

Sábado 19 de octubre

Zona Sur A - Racing de Avellaneda vs El Talar.

Zona Sur A - Lanús vs Tomás de Rocamora.

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca.

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Pergamino Básquet.

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Rivadavia Básquet.

Domingo 20 de octubre

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Colón de Santa Fe.

Zona Norte B - Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes.