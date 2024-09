Los Indios defiende el liderazgo ante Colón y San Martín recibe a Boca del Tigre de Escobar

Hoy continúa el campeonato Prefederal de clubes de básquetbol y por la tercera jornada tanto Los Indios como San Martín jugarán en nuestra ciudad.

San Martín quiere mantener su levantada cuando desde las 21 reciba a Boca del Tigre. El elenco que hoy visita nuestra ciudad, a priori cuenta como la “cenicienta” del grupo. Aún así, los dirigidos por Marcelo Alsina no se pueden relajar. El cele viene de ganarle con claridad 72-57 a Comunicaciones y tendrá su tercer compromiso seguido como local. Serán árbitros Luciano Maidana y Franco Daiub.

Desde las 21.15 y con arbitraje de Alexis Biset y Gonzalo Geada, Los Indios quiere mantener el invicto y la punta, debutando como local ante el siempre difícil Colón de Chivilcoy. Los de Tamburini arrancaron de manera inmejorable esta competición ganando de visitante dos juegos: el clásico ante San Martín 77-70 y contra Boca del Tigre (Escobar) 102-49. Aún, por un tema de papeles, no puede contar con Yonnaguer Taylor Martin.

Fecha 3

Los Indios vs Colón.

Estudiantes vs Comunicaciones.

San Martín vs Boca-Tigre.

Sábado: Náutico vs Argentino.

Fecha 4 (8/8)

Argentino vs Los Indios.

Estudiantes vs San Martín.

Comunicaciones vs Náutico.

Colón vs Boca Tigre.

Fecha 5 (13/8)

San Martín vs Colón.

Boca Tigre vs Argentino.

Los Indios vs Comunicaciones.

Náutico vs Estudiantes.

Fecha 6 (20/9)

Estudiantes vs Los Indios.

Náutico San Pedro vs San Martín.

Argentino vs Colón.

Comunicaciones vs Boca Tigre.

Fecha 7 (27/9)

Los Indios vs Náutico.

San Martín vs Argentino.

Colón vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Estudiantes.

Fecha 8 (4/10)

Los Indios vs San Martín.

Colón (CH) vs Estudiantes .

Argentino vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Náutico.