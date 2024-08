San Martín y Los Indios abren el Prefederal

Comienza hoy el campeonato prefederal de clubes de básquetbol. En el Bastión de Belgrano, San Martín recibe la visita de Los Indios en lo que será el clásico local de este certamen.

Dirigirán desde las 21 los juninenses Raúl Sánchez y Franco Daiub.

San Martín

San Martín está integrado por: Santiago Giraudo, Ammiel Márquez, Franco y Lucas Lombardi, Martín Sekul, Agustín Acuña, José Ciarrochi, Laureano Ricci, Valentín Ferrarezi, Leandro Maggi, Benjamín Rodríguez, Valentín Feuillade, Alejandro Grau, Manuel Franza. D.T.: Marcelo Alsina. Asistentes: Rodrigo Barbagelatta-Martín Petraglia. Preparador físico: Gonzalo Linares. Utilero: Germán Balmaceda. Médico: Ariel Buffalino. Kinesiólogo: Javier Gómez.

Los Indios

El Canario tiene en sus filas a: Emanuel Martínez Jahns, Bautista Arrascaete, Santiago Bornic, Yonnaguer Taylor, Salvador Baracat, Ramiro Mosca, Thiago Paolin, Joaquín Toscano, Joaquín Netto, Julián Iribarne, Bautista Basso, Benjamín Barile, Tomas Erbes, Francisco Huergo

Entrenador: Maximiliano Tamburini. Asistentes: Juan Ignacio Fernández, Sebastián Miguel y Paolo de Luca. Preparadores físicos: Cristian Tridone y Agustín Senosiain. Utilero: Catriel Pereyra. Médico: Diego Ferro. Kinesiólogo: Ignacio Pasqualini.

Otras zonas

Zona Sur: Kimberley de Mar del Plata, Independiente y Unión Progresista de Tandil, Pueblo Nuevo de Olavarría, Huracán y Pelotas de Tres Arroyos, Basko de Necochea, Racing y Estudiantes de Olavarría.

Norte1: Independiente de Zárate, Defensores Unidos de Zárate, Atenas de La Plata, Platense de La Plata, La Emilia de San Nicolás, Sacachispas de San Nicolás y Regatas de San Nicolás.

Norte 2: Ciudad de Campana, Costa Brava de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Banco Provincia de La Plata, Defensores de Villa Ramallo, Los Andes de Villa Ramallo, Belgrano de San Nicolás y Somisa de San Nicolás.

Fixture (zona norte 3)

Fecha 1

23/8 San Martín vs Los Indios (21 Hs.)

23/8 Comunicaciones vs Argentino (21 Hs.)

23/8 Estudiantes LP vs Colón (CH) (21,30 Hs.)

24/8 Náutico vs Boca Tigre (21 Hs.)

Fecha 2

30/8 San Martín vs Comunicaciones (21 Hs.)

30/8 Colón vs San Pedro (21 Hs.)

30/8 Argentino vs Estudiantes (21 Hs.)

31/8 Boca Tigre vs Los Indios (20 Hs.)

Fecha 3

6/9 San Martín vs Boca-Tigre (21 Hs.)

6/9 Los Indios vs Colón (21.15 Hs.)

6/9 Estudiantes vs Comunicaciones (21.30 Hs.)

7/8 Náutico vs Argentino (21 Hs.)

Fecha 4

13/9 Argentino vs Los Indios (21 Hs.)

13/9 Comunicaciones vs Náutico (21 Hs.)

13/9 Estudiantes vs San Martín (21.30 Hs.)

13/9 Colón vs Boca Tigre (21 Hs.)

Fecha 5

20/9 San Martín vs Colón (21 Hs.)

20/9 Los Indios vs Comunicaciones (21.15 Hs.)

21/9 Boca Tigre vs Argentino (20 Hs.)

21/9 Náutico vs Estudiantes (21 Hs.)

Fecha 6

27/9 Argentino vs Colón (21 Hs.)

27/8 Comunicaciones vs Boca Tigre (21 Hs.)

27/9 Estudiantes vs Los Indios (21.30 Hs.)

28/9 Náutico San Pedro vs San Martín (21 Hs.)

Fecha 7

4/10 San Martín vs Argentino (21 Hs.)

4/10 Colón vs Comunicaciones (21 Hs.)

4/10 Los Indios vs Náutico (21.15 Hs.)

5/10 Boca Tigre vs Estudiantes (20 Hs.)

Fecha 8

11/10 Los Indios vs San Martín (21.15 Hs.)

11/10 Colón (CH) vs Estudiantes (20 Hs.)

11/10 Argentino vs Comunicaciones (21 Hs.)

12/10 Boca Tigre vs Náutico (20 Hs.)

Fecha 9

18/10 Comunicaciones San Martín (21 Hs.)

18/10 Los Indios vs Boca Tigre (21.15 Hs.)

18/10 Estudiantes vs Argentino (21.30 Hs.)

19/10 San Pedro vs Colón (21 Hs.)

Fecha 10

25/10 Colón vs Los Indios (21 Hs.)

25/10 Argentino vs Náutico (21 Hs.)

25/10 Comunicaciones vs Estudiantes (21 Hs.)

26/10 Boca Tigre vs San Martín (20 Hs.)

Fecha 11

1/11 San Martín vs Estudiantes (21 Hs.)

1/11 Los Indios vs Argentino (21.15 Hs.)

2/11 Boca Tigre vs Colón (20 Hs.)

2/11 Náutico vs Comunicaciones (21 Hs.)

Fecha 12

8/11 Colón vs San Martín (21 Hs.)

8/11 Argentino vs Boca Tigre (21 Hs.)

8/11 Comunicaciones vs Los Indios (21 Hs.)

8/11 Estudiantes vs Náutico (21 Hs.)

Fecha 13

15/11 San Martín vs Náutico San Pedro (21 Hs.)

15/11 Colón vs Argentino (21 Hs.)

15/11 Los Indios vs Estudiantes (21.15 Hs.)

16/11 Boca Tigre vs Comunicaciones (20 Hs.)

Fecha 14

22/11 Argentino vs San Martín (21 Hs.)

22/11 Comunicaciones vs Colón (21 Hs.)

22/11 Estudiantes vs Boca Tigre (21.30 Hs.)

23/11 Náutico vs Los Indios (21 Hs.).