El seleccionado juninense no pudo ante La Plata en su debut en el torneo provincial

El combinado U17 de la Asociación Juninense de Básquet no pudo ayer contra La Plata en su debut por el campeonato provincial 2024.

Junín hizo un gran partido y estuvo a tiro en el marcador varias veces para darlo vuelta, pero no pudo ser. Sin sobrarle demasiado, La Plata se impuso ajustadamente por 52 a 46.

Hoy el seleccionado de nuestro medio enfrentará a Bahía Blanca por la mañana y a Mar del Plata en horas de la tarde.

Plantel

Junín está integrado por: Palmieri Rocío, Bertonazzi Simona, Ferro Mora, Menarvino Rosario, Porta Maitena, González Paloma, Illuminatti Juana, Hansen Emma, Ciampagna Mía, Grattone Lucía, Chechi Valentina. Cuerpo técnico: Sandra Ibarra, Blas Corbalán, Florencia Scandolera, Kevin Fornt, Tomás Pacheco.

Fixture

Ayer

Juego 1: Bahía Blanca 57 vs Mar del Plata 43

Juego 2: Junín 46 vs La Plata 52

Hoy

10 Bahia Blanca vs Junín

12 La Plata vs Mar del Plata

17 Mar del Plata vs Junín

19 Bahía Blanca vs La Plata.