Junín juega en La Plata

El combinado U17 de la Asociación Juninense de Básquetbol comienza hoy su participación en el campeonato provincial de clubes de básquetbol, en la ciudad de La Plata. Además del local están Mar del Plata y Bahía Blanca. Se juega en el Polideportivo Municipal de Ensenada (Dr. Garay y Ortiz De Rosas).

Nuestro combinado enfrentará desde las 20 a La Plata. Previamente juegan Bahía Blanca y Mar del Plata. Cómo arbitra juninense viaja Catalina Fulcheri.

Plantel

Palmieri Rocío

Bertonazzi Simona

Ferro Mora

Menarvino Rosario

Porta Maitena

González Paloma

Illuminati Juana

Hansen Emma

Ciampagna Mía

Grattone Lucia

Chechi Valentina

Cuerpo técnico

Sandra Ibarra

Blas Corbalán

Florencia Scandolera

Kevin Fornt

Tomás Pacheco

Fixture

Hoy

Juego 1: 17 Bahía Blanca vs Mar del Plata

Juego 2: 20 Junín vs La Plata

Mañana

10 Ganador juego 1 vs Perdedor juego 2

12 Ganador juego 2 vs Perdedor juego 1

17 Perdedor juego 1 vs Perdedor juego 2

19 Ganador juego 1 vs Ganador juego 2.