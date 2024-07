Nocioni y Montenegro, los argentinos que querían ir contra China

El Chapu Nocioni y el Loco Montenegro coincidieron en Independiente de General Pico, cuando Andrés era un joven que empezaba a explotar en la Liga con 17 años, y Hernán llegaba para ser una de las figuras de los pampeanos. En la pretemporada realizaron una gira por China y vivieron cosas increíbles.

En el libro El Chapu, memorias de un guerrero, se cuenta que el viaje lo realizó este equipo dado que un día llegó un fax a la Confederación invitando a la Selección Argentina a Nanjing, China, y el que lo respondió fue Germán Vaccaro. En lugar de mandar al equipo nacional, envió a Independiente, generando sorpresa en la prensa China porque no entendían que una Selección Argentina jugara con camiseta roja.

El propio Nocioni se había sumado al equipo previo a este viaje y contaba sobre el plantel en el libro Chapu, historias de un Guerrero: “Era un plantel bravo. El viaje fue interminable. Hicimos Ciudad del Cabo, Malasia y Shanghai, ya en China, antes de llegar a Nanjing. El Loco Montenegro se quejaba y decía ‘mirá lo que logró Independiente, que me entrene de madrugada’, porque con el cambio horario, entrenábamos a esa hora de entrada”.

Sin embargo, si juntamos al Chapu y al Loco, y en un país exótico, sale esta historia que contó el bahiense en su cuenta de Facebook: “Tenías 17 años y jugando contra la selección de China justamente la final, bajaste un rebote, me miraste y me dijiste matemos a estos chinos. Te miré y te dije: todo bien, pero son 1.600 millones. Me miraste con cara de no entender nada, y me dijiste, ¡¡¡no importa…vamos!!! Pibe, con vos voy a la guerra con un cuchillo de plástico”.