Lautaro Martínez, el campeón argentino con raíces basquetbolísticas

El delantero, oriundo de Bahía Blanca, obtuvo otro título con la Selección Argentina en la Copa América. Históricamente el jugador mostró su fanatismo por el básquet, deporte que practicó de chico hasta decidirse por el fútbol.

Fue el goleador de la selección Argentina en la Copa América, obteniendo su cuarto título con el seleccionado que dirige Lionel Scaloni. El nueve tiene un gran presente, pero también un pasado muy ligado al básquet.

Sin ir más lejos, sigue a su hermano Jano, figura de Villa Mitre de Bahía Blanca y de gran temporada en La Liga Argentina. “Cuando estábamos los cuatro en Bahía, siempre jugábamos un 2 vs 2 en la cancha de Villa Mitre. Yo y mi viejo contra Alan y Lautaro. Es un llevador de pelota, un base” contó el más chico sobre los días en la Capital del Básquet del jugador de Inter de Milán.

“De chico jugaba al básquet, pero a los 15 años tuve que elegir y me decidí por el fútbol. Pero, si no fuera futbolista, jugaría al básquet, me encanta. Es más: prefiero mirar un partido de básquet que uno de fútbol” expresó el delantero en una entrevista con El Gráfico.

Liniers y Villa Mitre, los dos clubes históricos de la ciudad con la que los Martínez están relacionados. Además, Lautaro se confesó como seguidor de los Golden State Warriors y admira a Stephen Curry en la NBA. Intenta seguir los partidos cada vez que puede desde el dispositivo que tenga a mano en ese momento.