Los Indios y San Martín inician las finales

Esta noche, Los Indios y San Martín darán comienzo a una nueva edición de las finales del torneo apertura en la categoría mayores, organizado por la Asociación Juninense de Básquetbol. El encuentro dará comienzo a las 21.30 en el estadio Tomás Corrado, con arbitraje de Alexis Biset, Gonzalo Geada y Claudio Zapata.

El elenco de Marcelo Alsina llega invicto a esta instancia arrollando 11-0 en la fase regular. En el encuentro entre sí, fue triunfo granadero 84-77 y en los playoff eliminó 2-0 a Deportivo Baigorrita y 9 de Julio.

Por su parte, los dirigidos por Maximiliano Tamburini consiguieron un récord interesante de fase regular (10-1), perdiendo tan solo ante el Cele. En Playoff, no cedió ningún partido, ya que barrió a Cavul en Cuartos y Rivadavia, en Semifinales. Llega con 2 ausencias mayores a los partidos definitorios: Santiago Bornic, por un viaje programado con antelación y Manuel Mira, ausencia tras decisión del cuerpo técnico y el club.

En el Federal se enfrentaron 2 veces con un triunfo por bando, respetando las localías: 80-62 para CLI en el Tomás Corrado, 77-71 para el Cele, en calle Siria.

Ciclista, finalista

Ayer en el desempate de U15 Ciclista Juninense venció a Los Indios 70-53 y se clasificó finalista. Desde este jueves enfrentará a 9 de Julio, en un play off pactado al mejor de tres partidos ganados.

Anoche

3° Juego de semifinal de U15

Club Ciclista

Ciclista 70 (2) vs Los Indios 53 (1)

Hoy

1° Juego de final de mayores

Club los Indios

21.30 Los Indios vs San Martín (Biset-Geada-Zapata)

1° Juego de semi de u17

Club Ciclista

19 Los Indios vs Ciclista (Spighi-Fulcheri-Taró)

1° Juego de semi de u17

Club El Linqueño

19.30 El Linqueño vs Argentino (Maidana-Alvarez-Slame)

Jueves 4

1° Final de U15

Club Ciclista

19 Ciclista Vs 9 de Julio

Viernes 5

2° Semifinal de U17

Club Argentino

19.30 Argentino vs El Linqueño

2° Semifinal de U17

Club Los Indios

19 Ciclista vs Los Indios

2° Final de Mayores

Club San Martín

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 6

2° Final de U15

Club 9 de Julio

18 9 de Julio vs Ciclista

1° Final de U21

Club Los Indios

20 Los Indios vs Argentino

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi de U17

3° Juego de semi de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

Desarrollo de play off

Play off

U15 Semis

9 de Julio 63 (2) vs Cavul 48 (0)

Ciclista 70 (2) vs Los Indios 53 (1)

Final: Ciclista vs 9 de Julio

U21

Semis

Argentino 65 (2) vs El Linqueño 53 (1)

Ciclista 76 (0) vs Los Indios 88 (2)

Final: Argentino vs Los Indios

U17

Semis

Ciclista vs Los Indios

Argentino vs El Linqueño

Mayores

Semis

San Martín 77 (2) vs 9 de Julio 55 (0)

Los Indios 92 (2) -Rivadavia 60 (0)

Final

San Martín vs Los Indios (3 y 5/7).