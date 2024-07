Argentino jugará la final U21 ante Los Indios

Argentino se hizo fuerte anoche en Las Morochas y eliminó a El Linqueño, en el desempate de una de las llaves semifinal U21.

El Turco se impuso sin problemas por 65 a 53 y enfrentará a Los Indios en una final al mejor de tres juegos pactados. Arrancan el sábado.

En tanto hoy desempatan Ciclista y Los Indios, en U15 (Daiub-Álvarez-slame), en el Coliseo del Boulevard.

Hoy

3° Juego de semifinal de U15

Club Ciclista

19.30 Ciclista (1) vs Los Indios (1)

Miércoles 3

1° Juego de final de mayores

Club los Indios

21.30 Los Indios vs San Martín

1° Juego de semi de u17

Club Ciclista

19.30 Los Indios vs Ciclista

1° Juego de semi de u17

Club El Linqueño

19.30 El Linqueño vs Argentino

Jueves 4

1° Final de U15

Viernes 5

2° Semifinal de U17

Club Argentino

19.30 Argentino vs El Linqueño

2° Semifinal de U17

Club Los Indios

19.30 Ciclista vs Los Indios

2° Final de Mayores

Club San Martín

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 6

2° Final de U15

1° Final de U21

Club Los Indios

19.30 Los Indios vs Argentino

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi de U17

3° Juego de semi de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

Desarrollo de play off

Play off

U15 Semis

9 de Julio 63 (2) vs Cavul 48 (0)

Ciclista 63 (1) vs Los Indios 73 (1)

U21

Semis

Argentino 65 (2) vs El Linqueño 53 (1)

Ciclista 76 (0) vs Los Indios 88 (2)

U17

Semis

Ciclista vs Los Indios

Argentino vs El Linqueño

Mayores

Semis

San Martín 77 (2) vs 9 de Julio 55 (0)

Los Indios 92 (2) -Rivadavia 60 (0)

Final

San Martín vs Los Indios (3 y 5/7).