Se juegan los desquites de las semifinales de primera división

Esta noche, desde las 21, se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales del campeonato apertura de primera división de la AJB.

Los Indios recibirá a Rivadavia de Junín (arbitraje de Raúl Sánchez-Luciano Maidana-Claudio Zapata) y San Martín es local ante 9 de Julio (Franco Anselmo-Julián Spighi-Franco Daiub).

En tanto anoche Los Indios igualó la semi de U15 al derrotar a Ciclista como visitante por 73 a 63 y definirán el martes. En el Obelisco, 9 de Julio alcanzó el pasaporte a la final eliminando a Cavul 70 a 65.

Anoche

2° semifinal de U15

Club 9 de Julio

U15 – 9 de Julio 70 (2) – Cavul 65 (0)

Club Ciclista

U15 – Ciclista 63 (1) – Los Indios 73 (1)

1° semifinal de U21

Club El Linqueño

U21 – El Linqueño 67 (1) – Argentino 66 (0)

Club Los Indios

U 21 Los Indios 84 (1) vs Ciclista 73 (0)

Hoy

2° semifinal de mayores

Club San Martín

21 Mayores – San Martín – 9 de Julio

Club Los Indios

21 Mayores – Los Indios – Rivadavia

Sábado 29

2° semifinal de U21

Club Argentino

19 U21 – Argentino – El Linqueño

Club Ciclista

19 U21 – Ciclista – Los Indios

Domingo 30

3° juego de mayores

San Martín – 9 de Julio

3° juego de mayores

Los Indios – Rivadavia

Martes 2

3° Juego de semifinal de U15

19.30 Ciclista (1) vs Los Indios (1)

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con el 1°final

3°juego de semifinal de u21

Miércoles 3

1° Juego de final de mayores

1° Juego de semi de u17

Club Los Indios

Los Indios vs Ciclista

1° Juego de semi de u17

Club El Linqueño

El Linqueño vs Argentino

Jueves 4

1° Final de U15

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Viernes 5

2° Semifinal de U17

2° Semifinal de U17

2° Final de Mayores

Sábado 6

2° Final de U15

(°) En caso de no haber 3° juego . se comienza con 3° final

1° Final de U21

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi De U17

3° Juego de semi De U17

(°) En caso de no haber 3° juego . se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

Desarrollo de play off

Play off

U15 Semis

9 de Julio 63 (1) vs Cavul 48 (0)

Ciclista 63 (1) vs Los Indios 73 (1)

U21

Semis

Argentino 66 (0) vs El Linqueño 67 (1)

Ciclista 73 (0) vs Los Indios 84 (1)

U17

1) Ciclista 100 (2) vs 9 de Julio B 41 (0)

2) Argentino 69 (2) vs Porteño 49 (0)

3) El Linqueño 100 (2) vs San Martín 67 (0)

4) Los Indios 57 (2) vs 9 de Julio 53 (1)

Semis

Ciclista vs Los Indios

Argentino vs El Linqueño

Mayores

Semis

San Martín 88 (1) vs 9 de Julio 67 (0)

Los Indios 66 (1) -Rivadavia 48 (0).