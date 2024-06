Mariano Bermani: “Estamos analizando la posibilidad de hacer el provincial de selecciones U13 en Junín”

El titular del básquet femenino local, Mariano Bermani, habló con TeleJunín sobre el buen momento que está atravesando esta disciplina y dijo: “Estamos muy contentos con el desarrollo de las selecciones en esta temporada. Llevamos tres clasificadas sobre tres eliminatorias zonales disputadas. Excelente. Ahora nos estamos preparando para los provinciales de Bahía Blanca y La Plata, respectivamente”. Además anunció que: “Estamos analizando la posibilidad de organizar el provincial U13 en Junín, donde este fin de semana logramos la clasificación en San Nicolás de los Arroyos”.

Finalmente habló del torneo que hace Los Indios a partir de mañana y dijo: “Es un gran torneo a nivel de clubes. Los Indios ganó la licitación para hacerlo en nuestra ciudad y hay que darle el valor que se merece este tipo de competencias. Vienen de Bahía Blanca, San Vicente y Tres Arroyos. Esto, además de espectáculo, también genera un movimiento para la economía de la ciudad. Esperamos a todos en el club Los Indios desde el sábado y domingo”, concluyó.

El torneo

Tendrá lugar en el club Los Indios y estarán presentes los clubes Bahiense del Norte (Bahía Blanca), Club de Pelota (Tres Arroyos) y Club San Vicente (San Vicente).

Las entradas costarán $2.500 para mañana sábado y $2.000 el domingo. Jugadores mayores de 15 años: $1.000. Menores de 15 años, gratis. Para los simpatizantes visitantes estarán reservados diferentes sectores, lugares acondicionados con sillas en todo el perímetro.

La parcialidad local estará ubicada en su mayoría en todo el sector bajo de la cancha. Los equipos que no participen del juego serán ubicados en una de las cabeceras de la cancha.

El espectáculo contará con servicio de cantina y transmisión en vivo de todos los partidos por el canal de YouTube oficial del CLI.

Programa

Hoy

Arribo de las delegaciones

Sábado 29

Partido 1

9.30 Bahiense del Norte vs Club de Pelota

Partido 2

11.30 Club San Vicente vs Club Los Indios

Partido 3

17 Ganador Partido 1 vs Perdedor Partido 2

Partido 4

19 Ganador Partido 2 vs Perdedor Partido 1

Domingo 30

Partido 5

10 Perdedor Partido 1 vs Perdedor Partido 2

Partido 6

12 Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

El orden de los partidos se definirá de acuerdo a los resultados del sábado, previendo que el último partido del fin de semana sea el definitorio.

Plantel Canario

Las chicas de Los Indios son estas: Josefina Arrache, María Paz Ratto, Faustina De María, Juana Lares, Josefina Cintora, Inés Vicente, Clara Di Pierro, Ariana Robledal, Mora Luján, Merlina More, Donatella Mascheroni, Florencia Tovillas, Renata Bermani, Isabella Ghirardi.

Entrenadores: Luisina Castellazzi y Sebastián Miguel.

Argentino va a Necochea

El próximo 6 y 7 de julio, la categoría u17 del Argentino de Junín participará del torneo pre federal. El mismo está divido en dos zonas de 4 equipos.

Argentino participa de la zona “B”, y jugará en la ciudad de Necochea, con 9 de Julio de Bahía Blanca, Círculo Marchigiano de La Plata y Rivadavia de Necochea. En la zona “A” están Pacífico de Bahía Blanca, Racing de Olavarría, Club San Vicente y Regatas de San Nicolás.

Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente etapa del campeonato.

El equipo

El plantel de Argentino está integrado por: Berenice Aguiar, Carolina Sánchez Cusano, Valentina Checchi, Mia Ciampagna, Joselina Correa, Antonella Fernández, Sasha Stanford, Sofía Gualberto, Ludmila Cipolla, Mía Quezada, Mía Esper. D.T.: Héctor Nigro- Silvia Nigro. P.F.: Jacquelin Natale. Delegada: Lucia Romano.

A los fines de recaudar fondos, el próximo miércoles 3 de julio Argentino realizará una pizzeada, de 19 a 21. Una pizza por $3.500 y 2 pizzas por $6.500.