Comienzan los cuartos de final

Comienza la actividad semanal del básquetbol local con los cuartos de final del campeonato Apertura.

En Baigorrita, el Depo es local ante San Martín. Además, hay partidos de las divisiones formativas. Detalle:

Los cruces

Mayores

San Martín vs Baigorrita

Los Indios vs Cavul

Rivadavia vs El Linqueño

Club Junín vs 9 de Julio

U15

9 de julio va El Linqueño

Cilclista vs Argentino A

Los Indios vs Argentino B

Cavul vs San Martín

U21

Argentino vs Sarmiento

Ciclista vs San Martín

Los Indios vs Cavul

El linqueño vs 9 de Julio

U17

Ciclista vs 9 de Julio B

Argentino vs Porteño

El Linqueño vs San Martín

Los Indios vs 9 de Julio

Programa

Hoy

Club Sarmiento

20 U21 - Sarmiento - Argentino

Club Cavul

20 U21 - Cavul - Los Indios

Baigorrita

21 Mayores - Deportivo - San Martín

Martes 11

Club San Martín

19.30 U15 - San Martín - Cavul "A"

21.15 U21 - San Martín - Ciclista

Club Argentino

19.30 U15 - Argentino "A" - Ciclista

21 U15 - Argentino "B" - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21 Mayores - El Linqueño - Rivadavia

Miércoles 12

Club Argentino

20 U21 - Argentino - Sarmiento

Club Los Indios

20 U21 - Los Indios - Cavul

Club San Martín

21 Mayores - San Martín - Deportivo

Club 9 de Julio

19.30 U21 - 9 de Julio - El Linqueño

Jueves 13

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Argentino "A"

21 U21 - Ciclista - San Martín

Club Los Indios

19.30 U15 - Los Indios - Argentino "B"

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - El Linqueño

21.15 Mayores - 9 de Julio - Junín

Viernes 14

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul "A" - San Martín

21.15 Mayores - Cavul - Los Indios

Club El Linqueño

21 U21 - El Linqueño - 9 de Julio

