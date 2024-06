Domingo soñado para las selecciones locales

En una fiesta del básquetbol, con las canchas llenas, se disputaron ayer los torneos de eliminatoria zonal camino a los provinciales de selecciones.

La AJB dispuso dos sedes: Ciclista Juninense para las chicas y San Martín para los varones.

En Ciclista, las chicas demostraron actitud y buen juego para sacar adelante los dos partidos. En horas de la mañana superaron a Pergamino por 55 a 46 y por la tarde, a San Nicolás 64 a 38, logrando la clasificación, el trofeo y la gloria.

En San Martín, el seleccionado masculino goleó sin problemas por la mañana a Pergamino 84 a 61. Por la tarde chocó con San Nicolás en un partido duro, complicado, que supo resolver en el complemento.

Estaba enredado hasta que aparecieron dos triplazos de Bautista Bornic en el cierre para dejar el juego 80-67 restando 4´39 y, así, destrabar la cuestión en forma definitiva.

Después, partidazo de Ángelo Cavallo (un chico de Rufino, reclutado por Ciclista Juninense, que tiene un futuro prometedor), una prolija tarea de Franco Capelli, Pedro Recalt que fue importantísimo en el medio juego, los triplazos de Francisco Pagura (3) y Toto Machinandiarena que no luce, pero rinde un montón.

Victoria merecida y pasaporte a Mar del Plata para el 3 y 4 de agosto.

Programa Femenino

Junín 55 vs Pergamino 46

Pergamino 43 vs San Nicolás 39

Junín 64 vs San Nicolás 38

Masculino

Junín 84 vs Pergamino 61

Pergamino 48 vs San Nicolás 61

Junín 86 vs San Nicolás 76.