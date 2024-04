Perdieron Unión y La Unión

Ayer jugaron todos para Argentino. Unión de Santa Fe perdió en el televisado del mediodía ante Boca Jrs. por 95 a 79 y pasada la medianoche terminó en La Banda con el resultado Olímpico 97 -La Unión de Formosa 59.

Anoche

Boca 95 vs Unión (Sf) 79

Quimsa 112 vs Ferro 54

Olímpico (Lb) 97 vs La Unión Fsa. 59

Domingo 21

20 Oberá vs San Martín (C)

21 Regatas (C) vs Instituto

Lunes 22

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

22 Quimsa vs La Unión Fsa.

Martes 23

21 Oberá vs Instituto

Miércoles 24

21 Riachuelo (Lr) vs La Unión Fsa.

22 Olímpico (Lb) vs Obras

Viernes 26

20 Ferro vs Platense

20 Argentino (J) vs Quimsa

21 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Riachuelo (Lr) vs Obras

21.30 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 27

20 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (Mdp)

Domingo 28

20.30 Argentino (J) vs San Lorenzo

21 Zárate Basket vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

21.30 Comunicaciones vs Olímpico (Lb).