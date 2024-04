Argentino ganó un juego clave ante Unión

Argentino pisó a Unión en la tabla, le sacó dos partidos de diferencia y se pone a tiro por la permanencia en la categoría. La diferencia no sirve, pero no importa. De acuerdo a los parámetros históricos, el Turco está a 4 juegos y un gajo de la pelota para quedarse en primera.

Argentino jugó bien 9 minutos del primer cuarto (2 triples de Cangelosi, más los aciertos de Payton-Aliende-Slider) y lo cerró mal. Lo tuvo para dominarlo y le dio la derecha para recuperarse. Y Unión, que venía herido, se puso en partido agradeciendo los servicios de su oponente de turno. Entre Trevor Moore y Pedro Bombino Parada lo dejaron a tiro en el marcador: 23-21.

El segundo tramo fue al revés. Argentino atravesó un período de turbulencia y lo pudo corregir sobre el cierre para ponerse a dos unidades: 43-45.

Despegó Unión a fuerza de triples (2 de Trevor Moore y uno de Manuel Gómez). Y Argentino también lo acomodó de afuera: 2 triples de Slider, más Aliende y Payton.

Ya en el tercer tramo Argentino comenzó a endurecer las marcas, siempre manejándose con los relevos lógicos, para poder terminar con los jugadores fundamentales en el cierre del partido.

Fue tan buena la defensa que no solo lo tuvo tres minutos y medio sin convertir, sino que lo dejó en once puntos (16-11).

Gran pasaje de Payton y el apuntalamiento de Cangelosi desde afuera mantuvieron al azul ganador en el partido: 59-56.

Había un solo jugador que podía mantener con chances a Unión: Fominique Morrison. Y fue así. El extranjero lo mandó arriba al Tatengue en un abrir y cerrar de ojos, mandando al Turco a corre de atrás.

Y Argentino empezó a remar. Mucho de Aliende, la vigencia de Payton y un triplazo de Jonny Slider que enmudeció a toda Santa Fe, terminaron de dar por tierra con las aspiraciones de Unión, que si bien no bajó nunca los brazos, vio que su suerte estaba echada.

El viernes 5 de abril Argentino juega contra San Martín de Corrientes, un partido complicadísimo en un reducto que históricamente le sentó bien.

Hoy

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Regatas (C) vs Quimsa

21 Obras vs Comunicaciones

Martes 2

22 San Martín (C) vs La Unión Fsa.

22 Independiente (O) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 3

20 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Ferro vs Boca

22 Oberá vs Quimsa

Jueves 4

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 5

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

20 San Lorenzo vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

22 Ferro vs Comunicaciones

Sábado 6

11.30 Obras vs Independiente (O)

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

Domingo 7

21 Riachuelo (Lr) vs Boca

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J).

Argentino

Marzo

01/03 Obras 85 vs Argentino 67

03/03 Platense 90 vs Argentino 92

12/03 Argentino 79 vs Ferro 71

22/03 Argentino 83 vs Regatas 71

26/03 Argentino 78 vs Olímpico 83

31/03 Argentino 79 vs Unión SF 75

Abril

05/04 San Martín vs Argentino

07/04 La Unión vs Argentino

13/04 Argentino vs Oberá

26/04 Argentino vs Quimsa

28/04 Argentino vs San Lorenzo