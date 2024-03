Ciclista Juninense volvió a sumar ante Tomás de Rocamora y trepó al medio de la tabla posicional

Ciclista Juninense hizo un buen partido ante Tomás de Rocamora y lo terminó goleando por 89 a 70 para meterse en el lote de los del medio de la tabla posicional. Mañana tiene otro partido clave en el Coliseo ante Provincial de Rosario.

El primer tiempo fue parejo. De movida jugaron a correr y tirar, con ausencia completa de las defensas. El primero lo ganó Ciclista 25-21 con Jonatan Basualdo, Aaron Pablo y Caden Ebeling como principales exponentes ofensivos.

Ya en el segundo cuarto mermaron el rendimiento. Rocamora tuvo cinco primeros minutos que defensivamente fueron impecables. Y hasta pasó a ganar el juego 32-31 (con un doble de Juan Frontera) obligando a Ciclista a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Acá reaccionó Ciclista que volvió a comandar las acciones de la mano del “Banquero” Britos para cerrar el primer tiempo ganador por 43-39.

Tras el reinicio Ciclista se amesetó en el campo de juego y endureció la defensa para sacar una diferencia considerable hacia el cierre del tercer cuarto: 66-54.

Y en el cierre el Verdirrojo lo pasó por arriba, con un gran trabajo de Matías Acosta.

Anoche

Pergamino Básquet 79 vs Provincial (R) 70

Racing (Ch) 88 vs La Unión (C) 65

Ciclista (J) 89 vs Rocamora 70

Hoy

20 Villa San Martín vs Rivadavia (Mza)

21 Quilmes (Mdp) vs Ameghino.

La misma diferencia

Últimamente en el básquet pareciera que la diferencia sobre el otro rival no interesa. Ciclista llevaba más de 20 puntos sobre Tomás de Rocamora y terminó en 19. No le interesó batir su propio récord contra este mismo rival: el 25-02-16 había ganado en el Coliseo 85-66 (Pedro Hoyo-Maximiliano Moral) por el extinguido TNA.

El dato

Ciclista cortó una racha de dos victorias consecutivas de Tomás de Rocamora.

La clave

Sostener el goleo en el promedio de los 20 puntos por cuarto fue determinante para que Ciclista ganara el juego con comodidad.

Ciclista en marzo

1/3 Dep. Viedma 73 vs Ciclista 81

5/3 Ciclista 79 vs Gimnasia La Plata 69

8/3 Pergamino 92 vs Ciclista 75

13/3 Ciclista 68 vs Racing Chivilcoy 61

16/3 Ciclista 89 vs Tomás de Rocamora 70

18/3 Ciclista vs Provincial Rosario

20/3 Ciclista vs La Unión de Colón

24/3 Ameghino vs Ciclista

26/3 Pico Fútbol vs Ciclista