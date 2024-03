Los Indios recibe a Belgrano y San Martín hace lo propio con Independiente de Zárate

La Liga Federal sigue su camino y los equipos juninenses buscarán rehabilitarse luego de los sendos traspiés que sufrieron en la fecha pasada. Los Indios recibe a Belgrano de San Nicolás, que no está pasando un buen momento. Sin embargo va a contar con la vuelta de su jugador franquicia, Nicolás Ferreyra.

Se espera mucho público nicoleño en el estadio Tomás Corrado.

El equipo de Maxi Tamburini viene de hacer un gran partido ante Somisa, pero cayó sobre el final con la ausencia de su goleador Santiago Bornic (que seguirá viendo los juegos desde afuera).

Por el Torneo Apertura, el Canario jugó muy bien y el viernes superando sin problemas a Porteño de Chacabuco.

Dirigen desde las 20, Alexis Biset y Franco Daiub.

San Martín, por su parte, tuvo fecha libre por el Federal y vuelve al ruedo recibiendo a Independiente de Zárate, que viene de triunfar ante Belgrano como local.

Los de Alsina triunfaron en la semana ante Deportivo Baigorrita, en el ámbito local.

Dirigen desde las 20, Luciano Maidana y Julián Spighi.

Hoy

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN

Sexta fecha 22/3

Belgrano SN vs San Martín

Colón CH vs Los Indios

Somisa SN vs Regatas SN

Libre: Independiente Zárate

Séptima fecha 27/3

Los Indios vs San Martín

Regatas SN vs Belgrano SN

Somisa vs Independiente Zárate

Libre: Colón CH

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimoprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimotercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimocuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.