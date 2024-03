Argentino cierra la gira en Vicente López

Argentino cierra la gira maratónica de seis partidos en calidad de visitante ante Platense, en la ciudad de Vicente López.

El Turco buscará ganar este juego y aprovechar que anoche perdió Unión como local ante Quimsa de Santiago del Estero.

Dirigen esta noche, desde las 20, el capitalino Pablo Estévez, el mendocino Ariel Rosas y el santafesino Silvio Guzmán.

Anoche

Ferro 93 vs Olímpico (Lb) 94

Unión (Sf) 93 vs Quimsa 97

Hoy

20 Platense vs Argentino (J)

21 Zárate Basket vs Oberá

Lunes 4/3

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Martes 5/3

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Ferro vs La Unión Fsa.

Miércoles 6/3

22.10 Platense vs San Martín (C).

Argentino en marzo