El Celeste de Barrio Belgrano tiene esta noche otro duro juego como visitante por la Liga Federal de Clubes de Básquetbol.

A las 21 se presenta en Chivilcoy, para enfrentar a Colón. Dirigirán el chivilcoyano Francisco Tenaglia y el juninense Franco Daiub.

Hoy

Colón CH vs San Martín

Regatas SN vs Independiente Zárate

Somisa SN vs Belgrano SN

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios (9-3)

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN.