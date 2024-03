San Martín copó Chivilcoy y derrotó a Colón

El Celeste de Barrio Belgrano metió un puntazo en calidad de visitante. Anoche en Chivilcoy se impuso a Colón por 69 a 58 con dos extraordinarias tareas de Ammiel Márquez y Agustín Acuña.

Después, en el cierre, Santiago Giraudo fue determinante conduciendo los hilos del equipo. El base marcó el ritmo de las ofensivas Celestes, supo cuando acelerar y cuando pausar el juego para que la victoria viajara a Junín sin escalas.

San Martín queda libre en la próxima fecha.

Anoche

Colón CH 58 vs San Martín 69

Regatas SN 96 vs Independiente Zárate 59

Somisa SN 77 vs Belgrano SN 74

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN.