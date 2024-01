Michael D'Souza Poole se sumó al plantel de Argentino

Ayer Argentino sumó otro extranjero. Se trata de Michael D'Souza Poole, oriundo de New York City. Es un alero de 32 años y estuvo jugando para los Cimarrones de Colombia.

Goleó Olímpico

En el juego televisado del mediodía del sábado, Olímpico de la Banda le propinó una verdadera paliza a Obras Sanitarias de la Nación en Núñez.

Fue 86 a 54, con 12 goles del juninense Nicolás Romano para los santiagueños.

Hoy juegan Independiente de Oliva y Oberá Tenis Club.

Ayer

Obras 54 vs. Olímpico 86

Hoy

Independiente vs. Oberá |20|

Mañana

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

21 Riachuelo (Lr) vs Regatas

Miércoles 31

22 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2

La Unión vs. Peñarol

Olímpico vs. Argentino

San Martín vs. Instituto

Argentino en febrero

04/02 Olímpico vs Argentino

06/02 Independiente vs Argentino

08/02 Instituto vs Argentino

19/02 Argentino vs Comunicaciones

24/02 Platense vs Argentino

28/02 Gimnasia vs Argentino.