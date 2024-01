Ciclista recibe a Atlético Lanús

Ciclista Juninense buscará extender la racha de victorias cuando esta noche reciba la visita de uno de los líderes del campeonato, Atlético Lanús.

Juegan a las 20 con arbitraje del capitalino Roberto Smith y el chubutense José Luis Lugli. Como comisionado técnico actuará el platense Jorge Luis Morales.

Hay promesa de buen partido en el Coliseo del Boulevard.

Anoche

Amancay (Lr) 72 vs Rivadavia (Mza) 68

Jachal (Sj) 71 vs Gepu 86

Hoy

20 Ciclista (J) vs Lanús

Lunes 29

20 A. Pilar vs Villa Mitre (Bb)

21 Quilmes (Mdp) vs Pergamino Básquet

21 Amancay (Lr) vs Gepu

22 Jachal (Sj) vs Rivadavia (Mza)

22 Salta Basket vs Atenas (C)

Martes 30

21 Provincial (R) vs La Unión (C)

22 Hispano vs Gimnasia (Lp)

Miércoles 31

20 Lanús vs Villa Mitre (Bb)

20 Racing (A) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pilar vs Dep. Viedma

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

21 Salta Basket vs Barrio Parque

Jueves 1

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

21 Rocamora vs Provincial (R)

21 Montmartre vs San Isidro

Viernes 2

21 Racing (A) vs Dep. Viedma

Sábado 3

19 Rivadavia (Mza) vs Atenas (C)

21 Unión (Mdp) vs Racing (Ch)

21 Montmartre vs Dep. Norte

22 Pico Fc vs Hispano

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

Ciclista en febrero

05/02 21hs. Ciclista vs Hispano

23/02 21hs. Unión MdP vs Ciclista

24/02 21hs. Quilmes MdP vs Ciclista

28/02 21hs. Villa Mitre vs Ciclista.