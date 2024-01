Marcelo Alsina: Ante el desafío de afrontar la Liga Federal

Yo comencé a jugar el básquet en Bragado Club. A los 15 años me fui a Colón de Chivilcoy para la Liga Juvenil, donde llegamos dos veces a la final compitiendo contra el Atenas de Oberto, el Estudiantes de Olavarría de Baldo.

Luego me vine a estudiar a Junín. Recalé en el club Ciclista, donde formé parte como jugador del equipo de la B y el TNA.

Todas las experiencias de haber trabajado con entrenadores como César Merlo, Cristian Márquez, Roberto Volpi, es lo que te va construyendo en un formato como entrenador. También Ciclista me dio la posibilidad a los 20 años de estar dirigiendo un equipo de primera y tener la posibilidad de salir campeón con los hermanos Had, la fiera Evans, Mario Caporaletti, Facundo Sosa, Mauro Puertas, José Venturino, Pablo De Camilis, ganándole a Argentino en una final muy pareja.

Ahí arranqué siendo asistente de Roberto Volpi en el TNA. Luego pasé a trabajar afuera porque me casé y me mudé. Estuve en Independiente de Zárate, en Escobar, en Chivilcoy con la selección, y cuando volví a Junín me contrató Argentino. Tuve experiencias con José Cottonaro y Adrián Capelli, campeones y con ascenso a la Liga Nacional A. Ahí pude jugar dos muy buenas ligas nacionales siendo asistente y dos sudamericanas. Ya después me dediqué más a la docencia. Tomé el básquet como un segundo trabajo, recalando en Sarmiento y San Martín, tomando este último club como casa. Los últimos años en el Celeste han sido fantásticos.

El proceso sanmartiniano

El proceso comenzó hace un año y medio. Nosotros jugamos cinco torneos con el mismo equipo. Hemos agregado algunos jugadores que han sido claves al final de estas dos competencias, tanto del prefederal como del local.

Tengo que reconocer el trabajo que hicieron los directivos porque es muy difícil mantener el mismo equipo durante tanto tiempo.

El pasado torneo prefederal fue con muchas más exigencias que el anterior. Regatas, Belgrano y Somisa, equipos que tuvieron pasajes por la Liga Nacional, tuvieron presupuestos muy altos que les permitió trabajar de diferentes maneras.

Luego hubo otros grupos de equipos, como los de Pergamino, Lincoln y los de Junín, con presupuestos más bajos. Todos hicimos un muy buen torneo.

Nosotros pudimos terminar cuartos y la CAB otorgó cuatro plazas para esta región 1. En un principio eran 3, pero se rumoreaba antes de comenzar el torneo que iban a ser 4.

Igualmente, nosotros siempre buscamos lo máximo. Estuvimos cerca en las tres series con equipos de San Nicolás, llevando todas a tres partidos su definición. No pudimos lograr ser campeones o llegar a la final, pero sí clasificamos para el Federal.

En realidad, en play off de semifinales fuimos el único equipo que le ganó a Regatas. La fase regular fue difícil. Lo tuvimos a Belgrano, a Los Indios que hizo muy buena campaña. Nosotros logramos el segundo lugar.

El torneo estuvo muy bien organizado, no hubo suspensión de partidos, se jugó en varios lugares a cancha llena como San Martín, Los Indios, Lincoln, Belgrano, Regatas. Esto hizo un gran torneo.

El año pasado tuvimos posibilidad de jugar el torneo Federal, pero hasta último momento no sabíamos en qué zona íbamos a estar. Eso hizo que se cambiaran los presupuestos de la logística. Incluso hasta la contratación de los jugadores, porque si tenés que salir tres o cuatro días de la ciudad no podés contar con jugadores que trabajen. Esto fue lo que nos limitó el año pasado.

Creo que ahora la limitación que van a tener todos los equipos pasa exclusivamente por la parte económica, que por ahí es muy grande como, por ejemplo, en clubes como San Martín de Junín.

Que te cambie la logística de un día para el otro –con el aumento del combustible, por ejemplo- es un caso en este momento.

Pero el club decidió afrontar esta nueva etapa. No trajimos jugadores de afuera y nos limitamos con los de la ciudad. Trabajaremos de la forma en la que lo venimos haciendo para intentar minimizar la diferencia que tenemos con otros equipos.

Tricampeones

Es el fruto de armar una estructura de trabajo y poder mantenerla en el tiempo. Los tres campeonatos se dieron de muy buena manera.

Este último lo hicimos de manera invicta, jugando dos certámenes a la vez, que fueron muy complicados en cuanto a la parte física.

Creo que al cuadrangular final llegaron los cuatro equipos que estuvieron participando del prefederal y que se armaron para jugar otra instancia del juego.

Con Los Indios fue la segunda final de estos tres torneos, la otra fue con 9 de Julio. Fue una final muy particular. Por diferentes situaciones ninguno de los dos equipos llegó de la mejor manera. Los Indios hizo un movimiento a último momento con su cuerpo técnico y nosotros con un desgaste de tres series de play off con 9 juegos en 20 días. Esto hizo que no se pudiera mostrar el mejor juego. Pero siempre son finales y siempre son lindas y es emocionante jugarlas. Los dos equipos hicieron lo mejor. Los Indios con un equipo joven y dinámico. Y San Martín con jugadores no tan jóvenes, pero con una experiencia diferente, donde siempre aparece un jugador desequilibrante en momentos dados del juego.<