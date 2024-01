Ciclista Juninense recibirá el miércoles la visita de Racing Club de Avellaneda

Ciclista Juninense continuará este miércoles su periplo por La Liga Argentina.

En esta oportunidad recibirá la visita de Racing Club de Avellaneda, desde las 21.

El Verdirrojo buscará retomar la senda de la victoria en el campeonato.

Resultados

Sábado

Villa San Martín de Resistencia 79 vs Salta Basket 81

La Unión de Colón 104 vs Gimnasia de La Plata 80

Pico FC 77 vs Ameghino de Villa María 58

Anoche

Rivadavia (Mza) 81 vs Independiente (Sde) 73

Gepu 79 vs Montmartre 68

Hoy

20 Pergamino Básquet vs Pilar

21 Racing (Ch) vs Racing (A)

21 Echagüe vs Salta Basket

22 Provincial (R) vs Gimnasia (Lp)

Martes 23

21 Dep. Viedma vs Quilmes (Mdp)

21 Rivadavia (Mza) vs Montmartre

22 Villa Mitre (Bb) vs Unión (Mdp)

22 Jachal (Sj) vs Amancay (Lr)

22 Gepu vs Independiente (Sde)

Miércoles 24

20 Pergamino Básquet vs Lanús

21 Ciclista (J) vs Racing (A)

21 Racing (Ch) vs A. Pilar

21 Rocamora vs Gimnasia (Lp)

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

22 Sp. Suardi vs Villa San Martín

Jueves 25

21 Villa Mitre (Bb) vs Quilmes (Mdp)

21 Atenas (C) vs Barrio Parque

22 Dep. Viedma vs Unión (Mdp)

Viernes 26

20 Pergamino Básquet vs Racing (A)

21 Ciclista (J) vs Pilar

21 San Isidro vs Villa San Martín

22 Racing (Ch) vs Lanús

Sábado 27

21 Amancay (Lr) vs Rivadavia (Mza)

22 Jachal (Sj) vs Gepu

Domingo 28

20 Ciclista (J) vs Lanús

Lunes 29

20 A. Pilar vs Villa Mitre (Bb)

21 Quilmes (Mdp) vs Pergamino Básquet

21 Amancay (Lr) vs Gepu

22 Jachal (Sj) vs Rivadavia (Mza)

22 Salta Basket vs Atenas (C)

Martes 30

21 Provincial (R) vs La Unión (C)

22 Hispano vs Gimnasia (Lp)

Miércoles 31

20 Lanús vs Villa Mitre (Bb)

Ciclista en enero

24 (L) vs Racing de Avellaneda

26 (L) vs Atlético Pilar

28 (L) vs Atlético Lanús.