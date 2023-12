Platense derrotó a Obras y está segundo

Platense cerró el año con una campaña extraordinaria. Superó como local a Obras Sanitarias e la Nación por 88 a 85 y quedó segundo.

El goleo del partido fue el siguiente. Platense (88): P. Ianguas 5, S. Barrales 4, J. Mayora 9, F. Vázquez 17 y E. Flor 23 (F.I). J. Corbalán 8, J. Morales 6 y M. McCarthy 16. DT: A. Vázquez.

Obras Basket (85): P. Barral 8, F. Inyaco 11, F. Smaniotti 16, A. Spight 31 y M. Ruiz 1 (F.I). A. Digón 0, L. Cerminato 7, J. Madrigal 0 y J. Solarin 11. DT: P. Domínguez.

Parciales: 23-23, 53-46 (30-23), 77-62 (24-16) y 88-85 (11-23). Árbitros: Leonardo Zalazar, Raúl Lorenzo y Enrique Cáceres. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Boca, dulce Boca

Y como para no perderle pisada, Boca Juniors también ganó y quedó en el lote de los escoltas. Goleó como local a Comunicaciones de Mercedes por 95 a 80.

Las figuras de los dirigidos por Carlos Duro fueron Raven Barber, con 20 puntos y 8 rebotes, José Vildoza con 19 unidades y 5 recobres y Leo Mainoldi, con 14 tantos. Además, Leo Schattmann tuvo un aporte completo con 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. En el equipo de Jorge Balbis, lo mejor pasó por los 18 puntos y 6 asistencias de Keron Deshields y los 15 de Marcus Thomas Jr.

De la mano de la dupla de extranjeros, Comu comenzó marcando diferencias. Sin embargo, poco a poco los locales reaccionaron, con Vildoza y Schattmann a la cabeza, y luego con Barber en la pintura. A partir de allí, en la segunda mitad los dueños de casa dominaron por completo y no tuvieron problemas para quedarse con la victoria.

Últimos resultados

Boca 95 vs Comunicaciones 80

Platense 88 vs Obras 85

Lunes 8/1

21 Independiente (O) vs Obras

21 Unión (Sf) vs Boca Jrs.

Martes 9

20 San Lorenzo vs Argentino (J)

21 Gimnasia (Cr) vs Platense

Miércoles 10

21 Independiente (O) vs Boca Jrs.

22 Quimsa vs Obras

22 Oberá vs Zárate Basket

Jueves 11

20 Ferro vs Argentino (J)

22 Riachuelo (Lr) vs Instituto

Viernes 12

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

22 Comunicaciones vs Zárate Basket

22 Regatas (C) vs Olímpico (Lb).