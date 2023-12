Zárate tampoco perdonó al club de Regatas Corrientes

Habiendo incorporado el modelo que se cansó de exportar Argentino de Junín, Zárate Basket sigue teniendo una temporada memorable. Anoche se llevó puesto al club de Regatas Corrientes 73-66 y lleva más partidos ganados que perdidos a esta altura del campeonato. Ideal.

Hoy

21 Comunicaciones vs Ferro

Lunes 4

20 Platense vs San Lorenzo

21:10 Obras vs Regatas (C)

Martes 5

20 Boca vs Riachuelo (Lr)

21 Peñarol (Mdp) vs Quimsa

22 La Unión Fsa. vs Ferro

Miércoles 6

21:10 San Martín (C) vs Unión (Sf)

Jueves 7

20 San Lorenzo vs Quimsa

20 Platense vs Instituto

21 Peñarol (Mdp) vs Riachuelo (Lr)

22 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

Viernes 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

22 Comunicaciones vs Unión (Sf)

Le resta a Argentino

08 (L) Argentino vs Independiente de Oliva

14 (L) Argentino vs Gimnasia de Comodoro

19 (L) Argentino vs San Martín de Corrientes

21 (L) Argentino vs Instituto Central Córdoba.