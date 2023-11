Argentino recibe a Peñarol por la Liga de Desarrollo

Argentino retoma la actividad de Liga Nacional, en este caso con el preliminar de la Liga de Desarrollo.

Hoy a las 20.30 recibe la visita de Peñarol de Mar del Plata, con arbitraje de Julián Spighi y Lautaro Álvarez.

Ambos equipos están con el cincuenta por ciento de los partidos ganados. El Turco triunfó tres veces y cayó otras tres. El Milrayitas dos y dos.

Mañana, la primera

Argentino recibirá mañana sábado, desde las 22, a Peñarol de Mar del Plata por la Liga Nacional. Dirigirán en “El Fortín de las Morochas” el capitalino Diego Rougier, el cordobés Alberto Ponzo y el entrerriano Gonzalo Delsart.

Ganó Obras

En el juego de anoche, Obras Sanitarias de la Nación dio el batacazo en alta Córdoba. Derrotó a Instituto por 94 a 88 con 16 goles de André Spight y 15 de Jeffrey Oluwatosin Solarín.

Anoche

Instituto 88 vs Obras Sanitarias 94

Hoy

20 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

Mañana

11 Platense vs Zárate Basket

20 Instituto vs Independiente (O)

21 Unión (Sf) vs Obras

22 Argentino (J) vs Peñarol (Mdp)

Domingo 12

20 Regatas (C) vs San Martín (C)

Lunes 13

21.10 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Martes 14

21.10 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

Miércoles 15

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs Independiente (O)

22 Olímpico (Lb) vs Oberá TC

Jueves 16

19 Obras Sanitarias vs Riachuelo (Lr).