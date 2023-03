Jeremías Sandrini solo tiene un golpe fuerte

El base de Argentino de Junín, Jeremías Sandrini, estará a disposición del técnico Matías Huarte en el transcurso de esta semana donde el equipo comenzará la preparación para enfrentar el próximo sábado a Oberá Tenis Club.

El jugador sufrió un roce con Jeremiah Wood, en el juego del sábado pasado ante Ferro Carril Oeste, donde llevó la peor parte con un golpe fuerte en el esternón. Pero básicamente fue solo eso, un golpe.

El Turco tiene este sábado, a las 11.30, otra final ante los misioneros. El juego será televisado por TyC Sports.

Anoche Oberá perdió en su casa ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 85 a 64, y mañana recibe a Platense.

Programa

Anoche

Oberá 64 vs Gimnasia (Cr) 85

Comunicaciones 64 vs Platense 86

La Unión 85 vs Riachuelo 79

Hoy

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Martes 7

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Fixture Turco

Marzo

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.