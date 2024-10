Tragedia de Once: ordenaron que Ricardo Jaime se presente para cumplir la condena en la cárcel

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso hoy que el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime termine de cumplir en prisión la condena a seis años que la Corte Suprema dejó firme esta semana por la tragedia del tren de Once, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal dispuso que el ex funcionario se presente dentro de los próximos tres días hábiles, por lo cual deberá viajar desde Córdoba, según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

El martes último la Corte dejó firme la condena a seis años de prisión para Jaime, al rechazar una apelación de la fiscalía que pretendía agravar la acusación y sumarle la figura de "estrago culposo".

Ante ello, el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu entendió que la condena "ha adquirido firmeza" y "corresponde proceder con su ejecución".

El Tribunal convocó "al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención".

"Una vez cumplida, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que el nombrado sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practica", dice la resolución del TOF2.

Se trata del mismo tribunal que juzgó y condenó a Jaime y a otros acusados por el choque del tren en el andén de la estación de trenes de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, que tuvo un saldo de 52 muertos y más de 700 heridos.