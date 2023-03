Racing ganó en Pergamino y no afloja en la punta

Racing de Chivilcoy se impuso anoche como visitante de Pergamino Básket por 66-62 y es más puntero que nunca en la zona sur de La Liga Argentina. Detalle:

Anoche

Quilmes (Mdp) 84 vs Pilar 91

Libertad 76 vs Ameghino 66

Pergamino Basquet 62 vs Racing (Ch) 66

Hoy

20 Pico F.C. vs Hispano

21 Villa Mitre (Bb) vs Estudiantes (C)

22 Echagüe vs Balsuar Central (Ceres)

Martes 7

20 Colón (Sf) vs Balsuar Central (Ceres)

21 San Isidro vs Ameghino

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

22 Tucumán Básquet vs Dep. Norte

Miércoles 8

21 Pergamino Básquet vs Hispano

22 Sarmiento (R) vs Jachal (Sj)

Jueves 9

20 Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

21 Montmartre vs Barrio Parque

21 La Unión (C) vs Villa Mitre (Bb)

22 Salta Basket vs Dep. Norte

22 Gepu vs Independiente (Sde)

Viernes 10

20 Pilar vs Ciclista (J)

21 Racing (Ch) vs Lanús

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Ciclista en marzo

10/03 20 Hs. Pilar vs Ciclista

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.