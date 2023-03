Argentino recibirá a Oberá Tenis Club el próximo sábado en partido televisado

Argentino sigue jugando de local. El próximo sábado recibirá la visita de Oberá Tenis Club en El Fortín de las Morochas.

Este partido se jugará a las 11.30 y será televisado en directo para todo el país y Sudamérica por TyC Sports.

El Turco necesita seguir sumando para cumplir la primera meta que es la permanencia en la categoría y llega uno de los equipos que se preparó para pelear el título de la presente Liga Nacional de Básquetbol.

Programa

Ayer

Independiente (O) 87 vs San Martín (C) 80

Argentino (J) 72 vs Ferro 62

Hoy

21 Oberá vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Platense

Lunes 6

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Martes 7

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Fixture Turco

Marzo

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.