Argentino recibe a Comunicaciones de Mercedes

Argentino se presenta por segunda vez consecutiva en su casa. En el inusual horario de las 19.30 recibe la visita de Comunicaciones de Mercedes.

El Turco buscará rehabilitarse luego del traspié sufrido ante Riachuelo de La Rioja en su debut la semana pasada.

Dirigen este juego el chubutense Julio Dinamarca, el platense Maximiliano Cáceres y el capitalino Alejandro Trías.

Anoche

Atenas 84 vs. Boca 95

Hoy

Argentino vs. Comunicaciones

La Unión vs. Instituto

Quimsa vs. Ferro

San Lorenzo vs. San Martín

Mañana

Unión vs. Atenas

Riachuelo vs. Obras

Victoria en la LDD

Argentino volvió a ganar en la LDD. Anoche se impuso a Comunicaciones de Mercedes por 57 a 51 (ver síntesis aparte) y lleva dos triunfos al hilo.

ARGENTINO:

00 Santiago Bilbao

02 Fabio Vieta Stechina

03 Santiago Capelli

07 Augusto Gennero

09 Marlo Díaz Miranda

10 Juan Cangelosi

11 Marcellus Garrick

14 Lautaro Mare

15 Jonatan Slider

19 Joaquín Ríos

20 Jeremías Sandrini

27 Enzo Filippetti

D.T.: Eduardo Japez

Comunicaciones:

02 Facundo Rivero

03 Anthony Lee Jrs.

04 Luciano Guerra

05 Francsco Llanos

09 Facundo Giorgi

12 Franco Maeso

14 Eduardo Vasirani

20 Agustín Passone

22 Bruno Andreatta

23 Skyler Hogan

32 Fabián Sahdi

67 Carlos Buemo

D.T.: Guillermo Saldaña