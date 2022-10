Arrancó el torneo clausura

Este fin de semana dio comienzo el campeonato clausura de minibásquet local. Detalle:

Resultados

Zona “A”

Mini

Porteño G vs Social

San Martín “A” vs Los Indios “A” G

Argentino “A” vs Ciclista (suspendido en el entretiempo)

Cavul “A” G vs Alsina

9 de Julio G vs El Linqueño

U13

San Martín “A” 23 vs Los Indios “A” 68

Porteño 41 vs Social 23

Argentino 20 vs Ciclista 0

9 de Julio 98 vs El Linqueño 36

Zona B

Mini

San Martín vs Argentino G

Junín G vs 9 de Julio

Cavul G vs Sarmiento

9 de Julio G vs El Linqueño

Hoy lunes

10 Alsina vs 9 de Julio “A”

10 El Linqueño vs San Martín “A”

10 Los Indios “A” vs Social

10.30 Ciclista vs Cavul “A”