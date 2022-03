Ciclista buscará la rehabilitación ante Estudiantes

Ciclista Juninense intentará esta noche rehabilitarse en La Liga Argentina, cuando desde las 21.30 reciba la visita de Estudiantes de Concordia.

Es la revancha del partido que jugaron la semana pasada en Entre Ríos y que ganara el dueño de casa por 81 a 64.

Dirigen en el Coliseo del Boulevard los capitalinos Alejandro Trías-Franco Buscaglia y el entrerriano Ezequiel Macías.

Anoche

Rocamora 77 vs Gimnasia (La Plata) 65

Central (Ceres) 96 vs Jachal 79



Hoy

21.30 Ameghino vs Rivadavia (Mza)

21.30 Zarate vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ciclista vs Estudiantes (C)

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Salta Basket vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs Lanús

Mañana

21 Racing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs Jachal

Sábado 12

20 Colón (Sf) vs Barrio Parque

20.30 Villa Mitre vs Lanús

20.30 Central (Ceres) vs Deportivo Norte

21 Pergamino vs Estudiantes (C)

21 Estudiantes (T) vs Libertad.