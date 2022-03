Argentino recibe a Obras Sanitarias de la Nación

Sin más opciones que ganar, Argentino recibe esta noche la visita de Obras Sanitarias de la

Nación.

Sin dudas otro partido complicado, otra final que deberá enfrentar y buscar resolver de manera favorable.

Dirigen en El Fortín de las Morochas, el capitalino Rodrigo Castillo, el cordobés Alejandro Zanabone y el entrerriano Gonzalo Delsart.

Anoche

Ferro 78 vs Olímpico 80

Gimnasia (Cr) 89 vs Instituto 81

Oberá Tc 83 vs Peñarol 81

Comunicaciones 87 vs Atenas (Cba) 74

Regatas 61 vs La Unión Fsa 66

Hoy

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas.