Platense derrotó a Unión de Santa Fe en Vicente López

Platense frenó la escalada de Unión de Santa Fe y se impuso anoche por 96 a 76 en Vicente López. Además Hispano Americano goleó a Boca Juniors 100 a 82 y quedó a un paso de Argentino en la lucha del fondo de la tabla posicional.

Anoche

Hispano 100 vs Boca 82

Platense 96 vs Unión (Sf) 76

Hoy

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Mañana

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa



Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas.