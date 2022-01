Ciclista Juninense recibe hoy a Bahía Basket en el “Coliseo del Boulevard”

Ciclista Juninense buscará esta noche extender su racha de victorias cuando desde las 21.30 reciba la visita de Bahía Basket.

Los bahienses vienen en el lote de los del fondo y urgidos de victorias que le permitan salir de esa incómoda ubicación en la tabla posicional.

Dirigen esta noche el chubutense Julio Dinamarca, el platense Martín Pietromónaco y la capitalina Carla Domingo.

Hoy

20 Ameghino vs Salta Basket

20 Independiente (Sde) vs Estudiantes (T)

20 Deportivo Norte vs Villa San Martín

20 Colón (Sf) vs Central (Ceres)

21 Ciclista vs Bahía Basket

Lunes 31

21 Parque Sur vs Quilmes

21 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Martes 1

21 Racing (Ch) vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Pergamino

21.30 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Zárate vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Quilmes

Miércoles 2

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Jueves 3

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Pergamino

Viernes 4

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad.