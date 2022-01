Fecha de inicio y reglamentación de La Liga Femenina

La Liga Femenina va tomando forma y su fecha de inicio se aproxima. Desde la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes (AdC), se confirmó que la próxima edición del torneo arrancará el 19 de febrero, con la presencia de 10 equipos. El 2022 marcará la quinta temporada del certamen, preparándose para el 8° torneo de la historia.

Los clubes participantes serán: Deportivo Berazategui, Catamarca Basket, Corrientes Básquet, Ferro Carril Oeste, Los Indios de Moreno, Obras Basket, Quimsa de Santiago del Estero, Tomás de Rocamora, Unión Florida y el debutante Riachuelo de La Rioja. Esta es sin lugar a dudas una grata noticia para La Liga Femenina, que no solo mantendrá los nueve equipos del pasado certamen sino que además ampliará su panorama y se expandirá, convirtiéndose en una competencia más federal que seguirá involucrando a todos.

Con respecto al sistema de competición, se jugará a una ronda, todos contra todos, hasta completar 9 partidos cada equipo. Una vez que finalice esta fase regular, los 8 mejores ubicados jugarán los playoffs al mejor de dos (2) juegos, mientras que los puestos 9 y 10 finalizarán su participación en la presente edición. Los cruces de cuartos de final serán: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

Se repetirá el mismo formato que en las últimas ediciones, con la mayoría de los partidos disputándose en estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero también llevando la competencia a otros puntos del país cuando, por una cuestión de proximidad geográfica y de logística, deban enfrentarse los equipos del norte argentino. Los partidos se desarrollarán mayoritariamente durante los fines de semana, con posibilidades de afrontar también algunos partidos entre semana. Iniciará una doble fecha de fin de semana a jugarse el sábado 19 y domingo 20, con el calendario extendiéndose hasta finales de abril y donde se conocerá al campeón del torneo.

Modificaciones en las reglas a través de FIBA

Vale destacar el notorio hecho de que FIBA ha seleccionado a La Liga Femenina para hacer una implementación de cambios en algunas reglas. Serán modificaciones sustanciales, que tendrán una importante incidencia y que tienen como objetivo principal implementar mejoras en el juego, buscando una mayor dinámica a los partidos.

A través de Andreas Zagklis, Secretario General de FIBA, el máximo organismo mundial del baloncesto manifestó su gratitud hacia la CAB, en carácter de plasmar las propuestas de FIBA a nuestra competición: "Nos gustaría expresarle a la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) la gratitud y el aprecio de FIBA por el compromiso de probar las nuevas reglas de juego propuestas que puede mejorar el atractivo del baloncesto femenino en todo el mundo".

"Esta es la primera vez que FIBA puede probar las nuevas reglas para toda una temporada en una liga top. Esto será de gran ayuda para la Comisión Técnica de FIBA, para analizar todos los aspectos y resultados de las normas propuestas, y hacer un informe detallado y de calidad de las recomendaciones para mejorar las reglas del juego. FIBA agradece poder contar con este apoyo en nuestro esfuerzo por empoderar a las mujeres en el baloncesto, uno de los principales pilares de la estrategia de FIBA para el ciclo 2019-2023".

Importante: se debe especificar que para cada ítem de la nueva reglamentación que propone FIBA se realizarán una serie de capacitaciones tanto para jugadoras, como entrenadores y árbitros, entendiendo las modificaciones que implican esto y a través de la Comisión Técnica arbitral.

¿De qué trata la nueva reglamentación propuesta por FIBA?

* Hay dos aspectos fundamentales que cambiarán: el tiempo de juego y la cantidad de faltas, tanto personales como colectivas. Se acortará el tiempo de duración de cada cuarto, como así también disminuirá el número de infracciones que se puedan cometer dentro del partido. Así se detalla en el primer ítem de la nueva reglamentación:

∙ El partido constará de 4 cuartos de 8 minutos cada uno

∙ El descanso es de 10 minutos

∙ La jugadora que cometa 4 faltas no podrá seguir jugando.

∙ Faltas por equipo por cuarto: 3

* Un segundo ítem apunta al saque de costado o de banda, a la reposición del balón. El reglamento indica que la jugadora puede ejecutar el saque de banda inmediatamente desde su campo sin necesidad de que el árbitro le pase el balón y le autorice a hacerlo. La jugadora será la encargada de no moverse más de 1 metro del lugar de la salida de balón.

* Existe otro cambio importante como tercer ítem, y tiene que ver con respecto a los tiros libres que se ejecuten y sus diferentes situaciones.