Ciclista recibe a Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense recibirá esta noche la visita de Quilmes de Mar del Plata. El partido promete buen básquet para ver.

Son dos equipos con iguales necesidades y pugnarán por llevarse los dos puntos en disputa.

Se juega a las 20 en el Coliseo del Boulevard. Dirigirán el capitalino Alejandro Trías, el platense Franco Ronconi y el rafaelino Iván Andereggen.

Anoche

Lanús 98 vs Pergamino Básquet 83

Del Progreso 74 vs La Unión (C) 87

Villa San Martín 81 vs Montmartre 75

Hoy

20 Tucumán Básquet vs Salta Basket

20 Ciclista (J) vs Quilmes (Mdp)

21 Echagüe vs San Isidro

21 Barrio Parque vs Jachal (Sj)

22 Sarmiento (R) vs Gepu

22 Hispano vs Pilar

Lunes 30

21 Dep. Viedma vs La Unión (C)

Martes 31

20 Lanús vs Zárate Basket

21 Balsuar Central (Ceres) vs Jachal (Sj)

21 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

22 Villa San Martín vs Gepu

22 Montmartre vs Salta Basket

Miércoles 1

21 Pergamino Básquet vs Pico F.C.

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Jueves 02

21.30 Sarmiento (R) vs Tucumán Básquet

Viernes 03

20.30 Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

21 Colón (Sf) vs Barrio Parque

21 Racing (Ch) vs Pico F.C.

21.30 Villa San Martín vs Tucumán Básquet

21.30 Pilar vs Parque Sur

Ciclista en 2023

29/01 Ciclista vs Quilmes

04/02 Estudiantes (C) vs Ciclista

06/02 La Unión vs Ciclista

09/02 Ciclista vs Villa Mitre

14/02 Ciclista vs Viedma

20/02 Ciclista vs Pico FC

22/02 Zárate vs Ciclista

03/03 Ciclista vs Hispano

10/03 Pilar vs Ciclista

19/03 Racing CH vs Ciclista

29/03 Ciclista vs Pergamino.