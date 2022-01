Argentino vuelve a ser local en “El Fortín de las Morochas”, el lunes 7 de febrero

Argentino vuelve a ser local dentro de una semana. El lunes 7 de febrero recibirá la visita de Ferro Carril Oeste, en otro juego complicado para resolver en "El Fortín de las Morochas". En tanto, esta semana podrá entrenar con menos presión, dado que esta victoria descomprimió un montón de situaciones en el contexto global del campeonato.

Anoche

Oberá Tc 92 vs Olímpico 72

Argentino 98 vs San Lorenzo 78

Riachuelo 89 vs La Unión Fsa 82

Hoy

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Domingo 30

20 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Olímpico

Lunes 31

21 Peñarol vs Unión (Sf)

21 Oberá Tc vs Riachuelo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Martes 1

21 Platense vs Instituto

Jueves 2

21 Gimnasia (Córdoba) vs Hispano

21 Peñarol vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Viernes 3

20 San Lorenzo vs Instituto

Sábado 4

21 Boca vs Obras

21.30 Regatas vs Platense

Fixture Turco

Febrero

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

El dato

- Anoche cambiaron un árbitro. El bahiense Emanuel Sánchez fue papá y no vino a dirigir. En su reemplazo llegó desde La Plata Enrique Maximiliano Cáceres.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 18 15 3 83,3

Peñarol 19 14 5 73,7

Gimnasia (CR) 20 14 6 69,4

Boca Jrs. 16 11 5 68,8

Obras 18 11 7 59,8

Ferro 20 11 9 56,2

Regatas 18 10 8 55,6

San Martín 18 10 8 55,6

Oberá (TC) 20 11 9 53,6

Instituto 19 10 9 52,6

Olímpico 20 10 10 51,6

Riachuelo 18 9 9 50,0

San Lorenzo 19 9 10 47,4

Argentino 19 7 12 36,8

Atenas 17 6 11 35,3

Platense 18 6 12 33,3

Comunicaciones 18 6 12 33,3

Unión 19 6 13 31,6

La Unión 20 6 14 30,0

H. Americano 16 3 13 1 8,8

