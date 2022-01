Ciclista Juninense dejó todo pero no pudo cerrar ante Zárate Basket

Ciclista Juninense hizo un buen partido como visitante de Zárate Basket a pesar de perder 70 a 62.

El Verdirrojo batalló toda la noche, logró pasar al frente en el tercer cuarto y no pudo sostenerse.

Lo mismo en los diez minutos finales donde se puso arriba 62 a 58 a falta de cinco minutos.

Luego recibió un triple de Angel Arévalo y cuatro puntos consecutivos del juninense Thiago Sartor que fueron determinantes para el quiebre del resultado (65-62).

Federico Mora, Ignacio Cuassolo y otro punto más de Sartor sentenciaron la suerte Verdirroja dejando el resultado en casa.

Este viernes Ciclista recibe a Tomás de Rocamora, en el inicio de tres juegos seguidos como local que serán determinantes para trepar a la cima de la tabla posicional.

Anoche

Deportivo Norte 79 vs San Isidro 90

Barrio Parque 69 vs Independiente (Sde) 71

Central (Ceres) 91 vs Estudiantes (T) 66

Zárate 70 vs Ciclista Juninense 62

Hoy

21 Racing (Ch) vs Estudiantes (C)

21 Quilmes vs Villa Mitre

21 Echagüe vs Independiente (O)

Martes 18

21 Gimnasia (La Plata) vs Bahía Basket

21 Colón (Sf) vs Independiente (O)

21.30 Libertad vs Estudiantes (T)

Miércoles 19

21 Echagüe vs Jachal

21 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

21 Del Progreso vs Estudiantes (C)

21 Villa San Martín vs Rivadavia (Mza)

Jueves 20

21 Pergamino vs Rocamora

21 Lanús vs Bahía Basket

21 Libertad vs Independiente (O)

21 San Isidro vs Estudiantes (T)

21 Central (Ceres) vs Barrio Parque

Le resta a Ciclista en enero

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

____________________________________

