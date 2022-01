Argentino recibe a Atenas con la necesidad de ganar

Argentino recibe esta noche la visita de Atenas de Córdoba. Ambos equipos están necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla posicional donde están todos los equipos apretados con mínima diferencia.

Este partido se juega a las 21.30 en El Fortín de las Morochas, con arbitraje de los capitalinos Rodrigo Castillo- Cristian Salguero y el mendocino Ariel Rosas.

Hoy

20 Boca vs San Martín

21 Comunicaciones vs Unión (Sf)

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Ferro

Mañana

20 San Lorenzo vs Oberá Tc

21 Platense vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Instituto

22 Quimsa vs Obras

Martes 18

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

22 Riachuelo vs Ferro

Jueves 19

21 Olímpico vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

21.30 Regatas vs Instituto

22 Quimsa vs Hispano

Viernes 20

20.30 Boca vs Platense

Sábado 21

21 Unión (Sf) vs Argentino

21.30 San Martín vs Instituto

22 Olímpico vs Hispano

Fixture Turco

Viernes 21

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.