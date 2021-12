Los Indios logró el “1” absoluto y organizará el Final Four en Junín

Los Indios no dejó dudas y barrió a Náutico de San Pedro por 90 a 80, en el partido que le dio la posibilidad de quedar como el mejor equipo del campeonato y por ende adquirir el derecho a realizar el Final Four en nuestra ciudad.

El Canario ganó el partido de punta a punta, con una gran tarea de Tomás Palomero (3 triples, 2 dobles, 7 simples) y el cierre del partido distribuido entre Pablo Martínez e Ignacio Moral.

La visita, con un muy buen plantel, no pudo contar con Leandro Bordoy y Federico Aldama quienes no viajaron para reponerse de dolencias que arrastran de partidos anteriores. Ambos contrincantes ya estaban clasificados con antelación. Lo que faltaba era determinar el primer puesto.

El Grupo 2

Independiente de Tandil dio el batacazo en la Plata y logró el pasaporte al Final Four. Era el único resultado que le servía. La derrota lo clasificaba a Pueblo Nuevo que se quedó con las manos vacías y las ganas de pelear el ascenso.

El otro que entró fue Racing de Olavarría, que dependía de si mismo para clasificar. En su casa goleó a Social de Korn por 93 a 63.

Anoche

Grupo 1

Argentino TL 78 vs 9 de Julio 55

Los Indios 90 vs Náutico SP 80

Independiente Zte. 95 vs Comunicaciones (P) 74





Grupo 2

Racing Ol. 93 vs Social Korn 63

Platense 78 vs Independiente (T) 80

Pueblo Nuevo 75 vs Gimnasia CH 57.

El dato

Los Indios ya tenía con antelación la reserva de los hoteles para albergar a las tres delegaciones que vendrán los días 17, 18 y 19 del corriente a jugar en el Tomás Corrado.