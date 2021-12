Ciclista derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Ciclista Juninense se rahabilitó anoche en La Plata ganándole un partidazo a Gimnasia y Esgrima por 76 a 73.

Luego de batallar toda la noche, no pudieron sacarse ventaja. Empataron en 61 y debieron apelar al alargue de cinco minutos para definir la contienda.

Acá Ciclista jugó mejor con Lambrisca, Larraza y Sesto como principales exponentes ofensivos. La eficacia en los lanzamientos simples le hizo sostener una diferencia en el final como para que los embates locales no pudieran dar vuelta el resultado.

Ciclista vuelve a ser local este viernes, en oportunidad de recibir la visita de Pergamino Basket.

Anoche74

Quilmes MdP 74 vs Del Progreso 88

Lanús 77 vs Pergamino 63

Gimnasia LP 73 vs Ciclista 76

Estudiantes Ol. 90 vs Viedma 81

Zárate 95 vs Racing CH 79

Hoy

21 Parque Sur vs. Villa Mitre

21 Estudiantes Ccdia vs Bahía Basquet

Miércoles 8

21 Lanús vs Gimnasia LP

21.30 Rocamora vs Villa Mitre BB

Jueves 9

21 Parque Sur vs Estudiantes

Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino

Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Martes 14

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.

Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora.