San Martín recibe a Los Indios en la revancha

Gran momento están pasando los equipos juninenses en la Liga Federal de Básquetbol y hoy se vuelven a enfrentar, pero esta vez en el Bastión de Belgrano.

San Martín, luego de la derrota ante el Canario, se recuperó y superó a Regatas en San Nicolás, quitándole el invicto de un año y medio que llevaba en su estadio.

Los Indios, por su parte, viene haciendo una gran campaña y, luego de ganar con claridad el clásico, fue a tierras Nicoleñas y superó a Belgrano. Aparte del triunfo, mantener la ventaja (18) que sacó ante el Celeste es un objetivo para el elenco de Maxi Tamburini, para un hipotético desempate.

A San Martín le sirve ganar, porque cuenta con la posibilidad de que Los Indios no triunfe donde él ya ganó (Regatas y Colón).

Dirigen, desde las 21, el chivilcoyano Francisco Tenaglia y el juninense Gonzalo Geada.

Hoy (novena fecha)

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimoprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimosegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimotercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimocuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 159

Matías Rosas Castaño (RSN) 105

Agustín Acuña (SM) 104

Bautista Peralta (CLI) 103

David Véliz (C) 103

Bautista Arrascaete (CLI) 101

Bruno Carugatti (IZ) 99

Franco Lombardi (SM) 97

Yago Sánchez (SOM) 97

Sebastián Mena (SOM) 92

Ammiel Márquez (SM) 92

Nicolás Rodríguez (RSN) 92

Axel Méndez (SOM) 91

Santiago Giraudo (SM) 89

Matías Morera (C) 88

Carlos Báez (RSN) 87

Howard Wilkerson (BSN) 82

Ignacio Alimena (BSN) 81.