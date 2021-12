Los Indios recibe a Náutico de San Pedro

Los Indios recibe esta noche la visita de Náutico de San Pedro en la búsqueda de una victoria que le permita quedar primero en la tabla general del campeonato y por ende adquirir el derecho para realizar en nuestra ciudad el “Final Four” del certamen.

Náutico de San Pedro, equipo que comanda el ex-Argentino Leandro Bordoy, llega a esta instancia con las mismas chances que el Canario. Si gana, se queda con el cuadrangular.

Esto es a cara o seca. Dirgen los platenses Franco Ronconi y Gabriel del Favero.

9 de Julio, por su parte, cierra la participación en la ciudad de Trenque Lauquen donde enfrentará a Argentino. Dirigirán David Suárez y Andrés Álvarez (ambos de Olavarría).

La fecha completa, en ambas zonas a las 20.

Resultados del viernes

Grupo 1

Náutico SP 97 vs Argentino TL 67

9 de Julio 97 vs Independiente Zte. 96

Comunicaciones (P) 72 vs Los Indios 83

Grupo 2

Independiente 70 vs Racing Ol. 71

Social Korn 90 vs Pueblo Nuevo 81

Gimnasia CH 89 vs. Platense 92

Hoy

Grupo 1

Argentino TL vs 9 de Julio (Suárez-Ávarez)

Los Indios vs Náutico SP (Ronconi-del Favero)

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P) (M. Imosi-Kohan)

Grupo 2

Racing Ol. vs Social Korn (Bianco-García)

Platense vs Independiente (T) (R. Imosi-de la Peña)

Pueblo Nuevo vs Gimnasia CH (Casalot-Aquino).