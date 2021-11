San Lorenzo de Almagro derrotó a Riachuelo

Riachuelo de La Rioja no pudo festejar en su debut en la Liga Nacional de Básquetbol. San Lorenzo de Almagro le ganó por 86-78 en el partido que inauguró la temporada 2021-22 del campeonato.

No es que el partido lo ganó San Lorenzo, sino que realmente lo perdió Riachuelo. Con tres puntos arriba no supo cortar la última jugada y el exArgentino de Junín, Lucas Pérez, metió un triplazo sobre la chicharra igualando en 75 y debieron apelar a un tiempo suplementario para definirlo.

El juego terminó a las 0.30 de hoy miércoles.



Mañana debuta el Turco

Mañana a las 21.30 se producirá el debut de Argentino en la Liga Nacional de Básquetbol. El Fortín de las Morochas volverá a vibrar con el básquetbol y la presencia nada menos que de Boca Juniors, uno de los candidatos a pelear el campeonato.



Hoy

20 Obras vs Regatas

21 Peñarol vs Oberá Tc

21 Platense vs San Martín

22 Quimsa vs Unión (Sf)

Jueves 4

21.30 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca Juniors



Viernes 5

21 Ferro vs Oberá Tc

21 Hispano vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Regatas

22 Olímpico vs Unión (Sf)

Sábado 6

20 Instituto vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Quimsa



Domingo 7

20.30 Boca vs Regatas

21 Platense vs Riachuelo

Lunes 8

20 Obras vs Ferro

20.30 Unión (Sf) vs Olímpico

21 Instituto vs Peñarol

21 Oberá Tc vs Quimsa

Martes 9

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21 Hispano vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Miércoles 10

20.30 Boca vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Jueves 11

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc