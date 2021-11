Riachuelo y San Lorenzo dan el salto inicial en La Rioja

Comienza esta noche la Liga Nacional de Básquetbol, edición 2021-2022. El salto inicial será en el Superdomo de la ciudad de La Rioja, donde Riachuelo recibirá la visita del último campeón San Lorenzo de Almagro. El partido va a las 21 y se podrá ver en directo por TyC Sports.

Argentino, en tanto, debuta este jueves en El Fortín de las Morochas, cuando desde las 21.30 reciba al poderoso equipo de Boca Juniors.

Fixture

Hoy

21 Riachuelo vs San Lorenzo

Mañana

20 Obras vs Regatas

21 Peñarol vs Oberá Tc

21 Platense vs San Martín

22 Quimsa vs Unión (Sf)



Jueves 4

21.30 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca Juniors

Viernes 5

21 Ferro vs Oberá Tc

21 Hispano vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Regatas

22 Olímpico vs Unión (Sf)

Sábado 6

20 Instituto vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Quimsa

Domingo 7

20.30 Boca vs Regatas

21 Platense vs Riachuelo

Lunes 8

20 Obras vs Ferro

20.30 Unión (Sf) vs Olímpico

21 Instituto vs Peñarol

21 Oberá Tc vs Quimsa

Martes 9

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21 Hispano vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Miércoles 10

20.30 Boca vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Jueves 11

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc



Viernes 12

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Riachuelo vs Peñarol.